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У Боснії троє українців пограбували 23 банкомата російського банку

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 19:57
У Боснії троє українців пограбували 23 банкомата російського банку
Ілюстративне фото (facebook.comBehan-Ramsell)

На пограбування банкоматів українцям знадобилося 53 години

Троє українців пограбували понад 20 банкоматів російського "Сбербанку" у Боснії та Герцеговині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Zurnal.

За даними видання, троє громадян України за 53 години пограбували 23 банкомати російського банку. Зловмисники викрали щонайменше 2,7 мільйона конвертованих марок - понад 37 млн гривень.

Так, зловмисникам вдалося пограбувати банкомати у Брчко, Ораш'є, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогошчі, Сараєво, Кіселяці, Крешево, Хаджичі, Іліджі, Мостарі, Чітлуці, Зіниці, Какані і Бихачі. Офіційно, українці потрапили в Боснію з території Сербії вранці 31 січня.

Зазначається, що двох українців затримали 2 лютого, після того, як поліція міста Біхач випадково їх виявила. Одному грабіжнику вдалося втекти в Угорщину. У затриманих правоохоронці вилучили близько 100 тисяч марок.

Фото: підозрювані у пограбуванні банкоматів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали зловмисників, які пограбували інкасаторів. Грабіжники заволоділи інкасаторським автомобілем та викрали з нього сумку з грошима. У сумці було близько 700 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, чоловік пограбував місцевий Academy Bank. Після пограбування банку 65-річний Девід Уейн Олівер розкидав гроші посеред вулиці та кричав "Веселого Різдва". Очевидці зібрали частину грошей і повернули їх до банку.

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Новини України Сбербанк РоссиипограбуванняБосния и Герцеговина
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