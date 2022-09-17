У Миколаєві під час повітряної тривоги чутно вибухи

У Миколаєві ввечері 17 вересня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки близько 23:18 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, 17 вересня ввечері у Херсоні пролунали вибухи. Офіційні джерела ще не розкрили інформацію про подію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .