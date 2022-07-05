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У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: що відомо

Фото: у Миколаєві під час повітряної тривоги прозвучала серія вибухів (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Окупанти вранці 5 липня обстріляли Миколаїв. Під час повітряної тривоги в місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-N".

Очевидці повідомляють про велику пожежу в одному з місць удару. Над містом підіймається великий стовп чорного диму.

Раніше ми писали, що противник 5 липня випустив по Дніпропетровській області сім ракет. Шість з них успішно збили українські сили ППО.

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