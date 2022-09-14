У Миколаєві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи

У Миколаєві в ніч на 14 вересня пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Миколаєві чули звуки вибухів близько 01:14 години. Сталося це через хвилину після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, 13 вересня в окупованому Мелітополі пролунали 3 потужні вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.