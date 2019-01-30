У Миколаєві біля будівлі райсуду розстріляли двох людей

Фото: місце стрілянини (novosti-n.org)

Поліцейські затримали стрілка

У середу, 30 січня, в Миколаєві на вулиці Космонавтів біля Ленінського райсуду розстріляли чоловіка і жінку. Поліція затримала підозрюваного, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Миколаєва.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед стріляниною в суді вирішувався спір між жителями Одеси та Миколаєва. Останні програли суд і повинні були виплатити певну суму одеситам. Житель Миколаєва дістав карабін з машини і кілька разів вистрілив у чоловіка і жінку. Поліцейські затримали підозрюваного.

"Проводяться слідчі дії, на місці події знаходиться все керівництво Миколаївського главку поліції на чолі з начальником ГУНП Миколаївській області Олександром Анохіним. Попередня кваліфікація злочину ч.2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце стрілянини (mk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у суботу, 26 січня, біля одного з кафе-барів Одеси чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого троє відвідувачів були поранені. Інцидент стався біля кафе-бару "Забава" у Суворовському районі міста. Правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах закладу.

Також у Бердянську Запорізької області громадянин Російської Федерації влаштував стрілянину у приміщенні міської лікарні, в результаті чого був поранений охоронець.