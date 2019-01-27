У Одесі чоловік влаштував стрілянину в барі, є поранені

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини троє відвідувачів отримали поранення

У суботу, 26 січня, біля одного з кафе-барів Одеси чоловік влаштував стрілянину, в результаті чого троє відвідувачів були поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомили у поліції, інцидент стався біля кафе-бару "Забава" у Суворовському районі міста. Правоохоронці отримали повідомлення, що невідомий чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах закладу.

Зазначається, що прибувши на місце події працівники поліції затримали правопорушника та вилучили у нього пістолет, імовірно, травматичний.

За словами радника начальника регіонального управління Нацполіції Руслана Форостяка, потерпілі доправлені до лікарні для надання необхідної допомоги.

"Наразі вирішується питання про відкриття кримінального впровадження", - додав Форостяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бердянську Запорізької області громадянин Російської Федерації влаштував стрілянину у приміщенні міської лікарні, в результаті чого був поранений охоронець.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вашингтоні (США) правоохоронці виявили тіла трьох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Поліція розшукує підозрюваних у вчиненні стрілянини.

Додамо, вночі 26 січня у американському штаті Луїзіана чоловік влаштував дві стрілянини, в результаті яких загинули п'ятеро осіб.