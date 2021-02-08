У Миколаєві з ранку йде крижаний дощ, тротуари перетворилися на ковзанку

Негода в Україні накрила кілька регіонів, а в Миколаєві з самого ранку йде крижаний дощ при мінусовій температурі. В результаті пішохідні зони перетворилися на ковзанку.

Повідомляється, що станом на вечір 8 лютого пішоходи в Миколаєві не можуть нормально пройти по тротуарах, оскільки вони обледеніли. За даними видання, пішохідні зони розчищені лише в центрі міста.

Також повідомляється, що люди місцями змушені йти по проїжджій частині.

За словами головлікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем'янова, число травмованих на вулиці збільшилося приблизно в 1,5 рази. І лише станом на 12:00 за допомогою звернулися 25 осіб.