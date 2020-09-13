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У Миколаєві помер лідер обласної організації "Свободи" після важкого поранення

Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві в лікарні після двох місяців лікування помер голова Миколаївської облорганізації ВО "Свобода" Демид Губський. У липні він отримав вогнепальне поранення голови.

Про це у Facebook повідомив брат Демида - Володимир Губський.

Демид Губський потрапив у лікарню 11 липня 2020 року з вогнепальним пораненням. Поліція повідомила, що чоловік отримав травму через необережне поводження зі зброєю, коли розбирав травматичний пістолет.

За даними поліції, "під час проведення операції було встановлено характер травми - некрізне вогнепальне поранення в голову з пістолета травматичної дії, вилучено гумову кулю".

Після поранення Губський переніс кілька важких операцій.

Додамо, від поранення в голову загинула дружина депутата Миколаївської облради у червні цього року.

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