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У Миколаєві на будівельному майданчику знайшли більше 150 снарядів

Автор: РБК-Україна

Група піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. знищила 41 вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. З них 40 - калібром 76 мм та 1 - 45 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Боєприпаси виявили піротехніки під час додаткового обстеження території на будівельному майданчику на проспекті Героїв України у місті Миколаїв.

Загалом на цьому місці виявлено 152 снаряди різних калібрів, які знищено, шляхом контрольованого підриву, у спеціальному місці.

Нагадаємо, у київському Гідропарку під мостом знайшли міну.

РБК-Україна писало, що у Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям.

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Миколаївснаряд