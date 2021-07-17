У Миколаєві на будівельному майданчику знайшли більше 150 снарядів

Група піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. знищила 41 вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. З них 40 - калібром 76 мм та 1 - 45 мм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Боєприпаси виявили піротехніки під час додаткового обстеження території на будівельному майданчику на проспекті Героїв України у місті Миколаїв.
Загалом на цьому місці виявлено 152 снаряди різних калібрів, які знищено, шляхом контрольованого підриву, у спеціальному місці.
Нагадаємо, у київському Гідропарку під мостом знайшли міну.
РБК-Україна писало, що у Запорізькій області рятувальники вилучили міну в Кирилівці. Снаряд знайшли на пляжі на березі Чорного моря.
Раніше повідомлялося, що СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям.