СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям: бойовики готували диверсії

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Одеській та Запорізькій областях чотири схованки зі зброєю, вибухівкою та засобами ураження. Один з них бойовики обладнали в лісосмузі біля аеропорту "Запоріжжя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

За оперативними даними, одну зі схованок бойовики так званих "Л/ДНР" обладнали на території Бердянського району в 2014 році в лісосмузі біля населеного пункту. Вони готувалися вчинити диверсії. Зі схованки співробітники СБУ вилучили:

тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;

15 реактивних протитанкових гранат;

57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;

20 г гексогену;

тисячу патронів калібру 5,45 мм.

Другу схованку в Запорізькій області бойовики обладнали в лісосмузі біля Міжнародного аеропорту"Запоріжжя". У ньому правоохоронці виявили:

пластична вибухова речовина вагою 120 г;

8 підривників;

детонувальний шнур;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5,

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тисячі патронів різного калібру.

Ще одна схованка була виявлена в Лісопарку, майже в центрі Мелітополя. З нього вилучено:

15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;

майже триста патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік від Київського шосе схованку зі зброєю і боєприпасами. При його огляді правоохоронці виявили:

2 реактивні протитанкові гранати;

7 гранат РГД і Ф-1;

гранати для підствольного гранатомета;

більше 400 патронів різного калібру.

Виявлені у схованках зброю, боєприпаси та вибухівка вилучені та направлені на експертизу. Слідство веде роботу по встановленню та притягненню до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ ліквідувала кілька схованок з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям (ssu.gov.ua)