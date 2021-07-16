СБУ виявила схованки з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям: бойовики готували диверсії
Служба безпеки України (СБУ) виявила в Одеській та Запорізькій областях чотири схованки зі зброєю, вибухівкою та засобами ураження. Один з них бойовики обладнали в лісосмузі біля аеропорту "Запоріжжя".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
За оперативними даними, одну зі схованок бойовики так званих "Л/ДНР" обладнали на території Бердянського району в 2014 році в лісосмузі біля населеного пункту. Вони готувалися вчинити диверсії. Зі схованки співробітники СБУ вилучили:
- тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
- 15 реактивних протитанкових гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
- 20 г гексогену;
- тисячу патронів калібру 5,45 мм.
Другу схованку в Запорізькій області бойовики обладнали в лісосмузі біля Міжнародного аеропорту"Запоріжжя". У ньому правоохоронці виявили:
- пластична вибухова речовина вагою 120 г;
- 8 підривників;
- детонувальний шнур;
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 3 гранати Ф-1 і РГД-5,
- 9 магазинів до автоматичної зброї;
- майже 2 тисячі патронів різного калібру.
Ще одна схованка була виявлена в Лісопарку, майже в центрі Мелітополя. З нього вилучено:
- 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
- майже триста патронів калібру 5,45 мм.
Крім того, співробітники СБУ виявили в Одеській області неподалік від Київського шосе схованку зі зброєю і боєприпасами. При його огляді правоохоронці виявили:
- 2 реактивні протитанкові гранати;
- 7 гранат РГД і Ф-1;
- гранати для підствольного гранатомета;
- більше 400 патронів різного калібру.
Виявлені у схованках зброю, боєприпаси та вибухівка вилучені та направлені на експертизу. Слідство веде роботу по встановленню та притягненню до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
Фото: СБУ ліквідувала кілька схованок з вибухівкою під Одесою і Запоріжжям (ssu.gov.ua)