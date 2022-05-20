Окупанти завдали удару по Одеській області
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. В Миколаєві попередили про запах аміаку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївської ОДА та голови ОДА Віталія Кіма
"Ракети потрапили туди, куди потрапили. Запах аміаку. Озеро невелике. Є запах, але МНС повідомляють, що все гаразд. Немає такого, що доповідають, мовляв, вітер у Миколаїв чи Одесу. Там концентрація мінімальна, нічого страшного нічого очікувати. Не хвилюйтесь", - заявив Кім.
Як відзначає "Суспільне. Одеса", за словами начальниці пресцентру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, ракета влучила в один із об'єктів інфраструктури.
На місці вже працюють рятувальники. Загрози життю цивільних немає.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 20 травня, російські окупанти вже обстрілювали Одеську область. Ракета влучила у вбиральню.
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