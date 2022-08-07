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У Миколаєві чутні вибухи, працювала повітряна тривога

Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві вранці 7 серпня прогриміли вибухи. Причина вибухів поки невідома, але, ймовірно, місто знову піддалося російським обстрілам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зараз іншої інформації про ситуацію в Миколаєві немає, жителів просять залишатися в укриттях.

Перед вибухами в місті і Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти ракетами обстріляли Миколаїв. Була інформація про тяжкопоранених внаслідок ворожих ударів.

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Миколаїв