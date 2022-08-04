У Миколаєві знову чують вибухи

Жителі Миколаєва знову чують вибухи. В місті та області на цей момент повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві кореспонденти Суспільного знову повідомляють про вибухи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні під ранок вже лунали вибухи в Миколаєві. Під обстрілами опинилися 2 райони міста. Попередньо відомо про пошкодження житлових будинків та пожежу в іншому.

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