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В Николаеве снова слышат взрывы

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Николаев, Четверг 04 августа 2022 08:25
В Николаеве снова слышат взрывы Фото: в Николаеве снова слышат взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жители Николаева снова слышат взрывы. В городе и области на этот момент воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве корреспонденты Суспільного снова сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня под утро уже раздавались взрывы в Николаеве. Под обстрелами оказались 2 района города. Предварительно известно о повреждении жилых домов и пожаре в другом.

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Николаев Взрыв
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