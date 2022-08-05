У Миколаєві лунають вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Поки офіційних подробиць про обстріл обласного центру не надходило. Після повідомлень про вибухи в області оголошено повітряну тривогу.

Останнім часом через постійні обстріли Миколаїв почали порівнювати з Маріуполем. На це глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім заявив, що інфраструктура Миколаєва сильно страждає через обстріли росіян. При цьому в місті не така велика кількість убитих і поранених людей, як у Маріуполі.

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