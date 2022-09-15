У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві вночі 15 вересня прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правил "двох стін".
Ближче до опівночі повітряна тривога була оголошена в низці областей.
Нагадаємо, що ввечері російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, приліт був у центральному районі міста.
Пізніше звуки вибухів пролунали у Кропивницькому. Попередньо, спрацювала ППО, повідомили в Кіровоградській ОВА.
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