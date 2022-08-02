У Миколаєві пролунали гучні вибухи в різних районах: є поранений

Близько 4 ранку 2 серпня в Миколаєві прогриміли потужні вибухи в декількох районах міста. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.
Вибухи в місті пролунали під час повітряної тривоги. Мер міста заявив, що детальна інформація про наслідки обстрілів на цей час уточнюється.
Нагадаємо, раніше глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва написала, що Миколаїв стає другим Маріуполем. Вчора росіяни випустили по Миколаєву 40 ракет.
Крім того, окупанти обстрілюють Миколаїв з нетипової зброї. Росія використовує для атак зенітно-ракетні системи з-300.
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