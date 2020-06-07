ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Миколаєві сталася стрілянина на зупинці: є поранені

Новини » Надзвичайні події     07.06.2020 - 22:31
У Миколаєві сталася стрілянина на зупинці: є поранені
Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

Поранення отримали дві людини

У Миколаєві 7 червня сталася стрілянина на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів. В результаті поранення отримали дві людини.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Зазначається, що інцидент стався близько 18:00 на зупинці по вулиці Лазурній в мікрорайоні Намив. Невідомі стріляли в двох чоловіків, після чого зникли з місця події.

"Обидва постраждалих були доставлені в медичні установи, де після огляду, одному з чоловіків з пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший з пораненням плеча зараз знаходиться в операційному блоці", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників. Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, наприкінці травня у Броварах відбулася стрілянина за перерозподіл пасажиропотоку, правоохоронці 67 учасників конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня відбулася стрілянина на ринку "7-й кілометр" в Одесі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МиколаївраненыеСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся