У Миколаєві сталася стрілянина на зупинці: є поранені

Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)

Поранення отримали дві людини

У Миколаєві 7 червня сталася стрілянина на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів. В результаті поранення отримали дві людини.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Зазначається, що інцидент стався близько 18:00 на зупинці по вулиці Лазурній в мікрорайоні Намив. Невідомі стріляли в двох чоловіків, після чого зникли з місця події.

"Обидва постраждалих були доставлені в медичні установи, де після огляду, одному з чоловіків з пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший з пораненням плеча зараз знаходиться в операційному блоці", - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників. Відкрито справу за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, наприкінці травня у Броварах відбулася стрілянина за перерозподіл пасажиропотоку, правоохоронці 67 учасників конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня відбулася стрілянина на ринку "7-й кілометр" в Одесі.

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Автор: Игорь Литвиненко