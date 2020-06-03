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До стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі причетні працівники охоронної фірми

Новини » Надзвичайні події     03.06.2020 - 20:09
До стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі причетні працівники охоронної фірми
Фото: правоохоронці (РБК-Україна)

Поліція встановила 5 учасників погрому на "7-мі кілометрі"

Поліція встановила 5 активних учасників стрілянини на ринку "7-й кілометр" в Одесі, яка сталася вранці 2 червня. До стрілянини причетні працівники однієї з охоронних фірм.

Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

Зараз правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації дій встановлених правопорушників. Також ведуться пошуки інших причетних до злочину.

Поліція відкрила ще два кримінальні провадження за фактом стрілянини на ринку, а саме за ст. 194 (умисне знищення та пошкодження майна) та ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, стрілянина на "7-му кілометрі" в Одесі сталася вчора вранці через конфлікт між працівниками двох магазинів. За даними поліції, працівники закладів не поділили місця для паркування.

В результаті працівники одного з магазинів вирішили вчинити погром в павільйоні інших, що спричинило поранення двох людей.

Спочатку поліція повідомляла про затримання 10 осіб на місці інциденту, а також про порушення кримінальної справи за фактом хуліганства.

Крім того, у мережі опублікували відео, на якому зафіксовано погром у тканинному павільйоні одеського ринку.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України СтрільбаОдеса7 километр
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