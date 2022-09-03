У Миколаєві пролунали вибухи після оголошення тривоги

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, наразі по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Оновлено 12.58. Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.

"Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, одна жінка дістала осколкові поранення", - додав він.