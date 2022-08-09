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У Миколаєві пролунали вибухи

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Миколаїв, Вівторок 09 серпня 2022 14:29
У Миколаєві пролунали вибухи Фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі Миколаєва чують вибухи. При цьому повітряної тривоги в місті та області в той момент не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено. Зазначимо, станом на 14:31 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.

"У Миколаєві чутно вибухи", - пише видання, посилаючись на кореспондента.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Миколаєві під час затяжної комендантської години інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.

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Миколаїв Вибух
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