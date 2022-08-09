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В Николаеве прогремели взрывы

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Николаев, Вторник 09 августа 2022 14:29
В Николаеве прогремели взрывы Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жители Николаева слышат взрывы. При этом воздушной тревоги в городе и области в этот момент не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено. Отметим, по состоянию на 14:31 в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

"В Николаеве слышны взрывы", - пишет издание, ссылаясь на корреспондента.

Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве во время затяжного комендантского часа интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города снизилась.

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Николаев Взрыв
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