В Николаеве прогремели взрывы

Жители Николаева слышат взрывы. При этом воздушной тревоги в городе и области в этот момент не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено. Отметим, по состоянию на 14:31 в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

"В Николаеве слышны взрывы", - пишет издание, ссылаясь на корреспондента.

Напомним, как сообщалось ранее, в Николаеве во время затяжного комендантского часа интенсивность "прилетов" по жилым кварталам города снизилась.

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