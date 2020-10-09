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В Миколаєві підозрюють правоохоронців у катуванні чоловіка у відділі поліції

Миколаєв, П'ятниця 09 жовтня 2020 15:03
В Миколаєві підозрюють правоохоронців у катуванні чоловіка у відділі поліції
Фото: затримання підозрюваних (dbr.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Миколаєві Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру шістьом поліцейським у катуванні чоловіка в одному з відділів поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року у рамках кримінального провадження поліцейські проводили обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют. Чоловіка змусили пройти до відділення поліції, де йому завдавали удари ногами та руками по різним частинам тіла.

Усім 6 поліцейським вручили клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад. У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що від початку року поліцейським оголосили 262 підозри, 9 з них щодо катувань.

Крім того, ДБР розслідує близько 5 000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань.

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