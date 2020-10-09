В Николаеве подозревают правоохранителей в пытках мужчины в отделе полиции

Фото: задержание подозреваемых (dbr.gov.ua)

В Николаеве Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении шестерым полицейским в пытках мужчины в одном из отделов полиции. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 21 апреля 2020 года в рамках уголовного производства полицейские проводили обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к похищению электроэнергии для майнинга криптовалют. Мужчину заставили пройти в отделение полиции, где ему наносили удары ногами и руками по различным частям тела.

Всем 6 полицейским вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с начала года полицейским объявили 262 подозрения, 9 из них в отношении пыток.

Кроме того, ГБР расследует около 5 000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.