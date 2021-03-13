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У Миколаєві патрульні влаштували погоню за п'яним чиновником ОДА

Автор: Артур Родивилов

У центрі Миколаєва чиновник обласної державної адміністрації Ігор Бурда намагався на автомобілі втекти від поліцейських. Щоб уникнути відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям хабар.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, посилаючись на поліцію.

Голова ОДА зазначив, що через цей інцидент буде очікувати від Бурди заяву про звільнення з посади.

"Намагатися втекти від поліції, створюючи аварійну ситуацію і наражаючи на небезпеку інших людей, - неприпустимо! А для держслужбовця - вдвічі більше неприпустимо! Про "порішати" взагалі раджу всім просто забути та не спокушати долю", - написав Кім.

За даними поліції, після "перегонів" вулицями міста поліцейським вдалося таки зупинити порушника, він відмовився пройти алкотест, хоча мав зовнішні ознаки сп'яніння. На чоловіка склали протоколи.

Кім заявив, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області провести додаткове ознайомлення посадових осіб з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу з транспортної дисципліни.

Нагадаємо, в Україні посилили штрафи для водіїв за п'яне водіння. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2695.

16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляло РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв.

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