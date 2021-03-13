У Миколаєві патрульні влаштували погоню за п'яним чиновником ОДА

Голова ОДА зазначив, що через цей інцидент буде очікувати від Бурди заяву про звільнення з посади.

"Намагатися втекти від поліції, створюючи аварійну ситуацію і наражаючи на небезпеку інших людей, - неприпустимо! А для держслужбовця - вдвічі більше неприпустимо! Про "порішати" взагалі раджу всім просто забути та не спокушати долю", - написав Кім.

За даними поліції, після "перегонів" вулицями міста поліцейським вдалося таки зупинити порушника, він відмовився пройти алкотест, хоча мав зовнішні ознаки сп'яніння. На чоловіка склали протоколи.

Кім заявив, що дав доручення керівнику апарату Миколаївської ОДА та держслужби області провести додаткове ознайомлення посадових осіб з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу з транспортної дисципліни.