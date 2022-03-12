У Миколаєві за ніч окупанти пошкодили понад 160 будинків

За його словами, росіяни за останню ніч пошкодили більше ніж 160 будинків, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.

"Оглядаємо наслідки російських обстрілів", - сказав мер.

Також поранення отримали 8 цивільних осіб. Зазначається, що зараз у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.

Місцевих жителів закликаю не підходити близько до снарядів, які не розірвалися.

Мер додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять.