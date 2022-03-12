У Миколаєві за ніч окупанти пошкодили понад 160 будинків

Росія вже 17-й день руйнує українські міста та вбиває мирних людей. Зокрема, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у Миколаєві.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
За його словами, росіяни за останню ніч пошкодили більше ніж 160 будинків, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.
"Оглядаємо наслідки російських обстрілів", - сказав мер.
Також поранення отримали 8 цивільних осіб. Зазначається, що зараз у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.
Місцевих жителів закликаю не підходити близько до снарядів, які не розірвалися.
Мер додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаїв обстріляли зі "Смерчів".
Також ми писали, що міський голова анонсував необов'язкову евакуацію з Миколаєва.
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