Міський голова анонсував необов'язкову евакуацію з Миколаєва

Через численні звернення громадян міська влада вирішила забезпечити організований виїзд з Миколаєва. Евакуація буде організована для тих, "хто має куди їхати".

"Це не обов’язкова евакуація! Не термінова! Ми її організували для тих, хто про це просив. Прошу не панікувати! Якщо ви з родиною хочете виїхати з міста, заповніть цю електронну форму: https://forms.gle/Qf29Gj5EeQxXDGQD6", – написав Сєнкевич.

Далі, за словами міського голови, з зацікавленими в евакуації мешканцями зв'яжуться волонтери. Решта з містян, зокрема, військові, бійці загонів територіальної оборони, волонтери, медики, міська та обласна влада продовжать боронити Миколаїв.