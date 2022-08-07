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У Миколаєві назвали загальний розмір збитків міста в результаті атак росіян

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Миколаїв, Неділя 07 серпня 2022 17:43
У Миколаєві назвали загальний розмір збитків міста в результаті атак росіян Фото: у Миколаєві назвали загальний розмір збитків міста внаслідок атак росіян (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Іван Носальський

Загальний розмір збитків Миколаєва в результаті обстрілів окупантів складає близько 790 мільйонів гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни пошкодили понад 500 багатоповерхових будинків і близько 700 приватних.

Також від атак окупантів було пошкоджено 209 об'єктів різного призначення, серед яких:

  • 49 навчальних закладів;
  • 44 об'єкти комунальної власності;
  • 20 закладів культури;
  • 17 закладів охорони здоров'я;
  • 15 спортивних об'єктів;
  • 4 заклади соціального захисту;
  • 60 інших об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства).

При цьому Сєнкевич додав, що з початку вторгнення росіяни вбили 132 жителів міста, серед яких одна дитина. Ще 619 осіб - отримали поранення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти сьогодні під ранок обстріляли передмістя Миколаєва. Ворог атакував промислові підприємства.

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