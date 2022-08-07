У Миколаєві назвали загальний розмір збитків міста в результаті атак росіян
Загальний розмір збитків Миколаєва в результаті обстрілів окупантів складає близько 790 мільйонів гривен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни пошкодили понад 500 багатоповерхових будинків і близько 700 приватних.
Також від атак окупантів було пошкоджено 209 об'єктів різного призначення, серед яких:
- 49 навчальних закладів;
- 44 об'єкти комунальної власності;
- 20 закладів культури;
- 17 закладів охорони здоров'я;
- 15 спортивних об'єктів;
- 4 заклади соціального захисту;
- 60 інших об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства).
При цьому Сєнкевич додав, що з початку вторгнення росіяни вбили 132 жителів міста, серед яких одна дитина. Ще 619 осіб - отримали поранення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти сьогодні під ранок обстріляли передмістя Миколаєва. Ворог атакував промислові підприємства.
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