У Миколаєві назвали загальний розмір збитків міста в результаті атак росіян

Загальний розмір збитків Миколаєва в результаті обстрілів окупантів складає близько 790 мільйонів гривен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича .

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни пошкодили понад 500 багатоповерхових будинків і близько 700 приватних.

Також від атак окупантів було пошкоджено 209 об'єктів різного призначення, серед яких:

49 навчальних закладів;

44 об'єкти комунальної власності;

20 закладів культури;

17 закладів охорони здоров'я;

15 спортивних об'єктів;

4 заклади соціального захисту;

60 інших об'єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства).

При цьому Сєнкевич додав, що з початку вторгнення росіяни вбили 132 жителів міста, серед яких одна дитина. Ще 619 осіб - отримали поранення.