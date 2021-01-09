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У Миколаєві чоловік загинув від вибуху гранати

Автор: Дмитро Левицький

Опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

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Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

На території домоволодіння поліцейські виявили тіло мешканця будинку. Серед основних версій загибелі чоловіка - самогубство та необережне поводження з вибухівкою.

"Наразі поліцейські збирають речові докази, аби підтвердити чи спростувати кожну з них. Обставини вибуху, його причини та походження вибухового пристрою встановлюються", - сказали в поліції.

Правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про подію за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами).

Нагадаємо, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.

Крім того, в центрі Одеси чоловік погрожував підірвати гранату в ресторані McDonalds.

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