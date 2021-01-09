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В Николаеве мужчина погиб от взрыва гранаты

Автор: Дмитрий Левицкий

В полдень 9 января правоохранители получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.

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Об этом сообщает полиция Николаевской области.

На территории домовладения полицейские обнаружили тело жителя дома. Среди основных версий гибели мужчины - самоубийство и неосторожное обращение с взрывчаткой.

"В настоящее время полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них. Обстоятельства взрыва, его причины и происхождение взрывного устройства устанавливаются", - сказали в полиции.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о событии по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с боеприпасами).

Напомним, в декабре в Броварах задержали мужчину, который угрожал гранатой семьи. Мужчине грозит до семи лет за решеткой.

Кроме того, в центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане McDonalds.

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