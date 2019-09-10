У Миколаєві ліквідували канал постачання наркотиків на мільйон гривень

У Миколаєві поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків та психотропів вартістю понад 1 мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що 6 вересня правоохоронці затримали в Миколаєві двох чоловіків під час розкладання закладок.

Зловмисники розфасовували психотропи та наркотики у поліетиленові пакети або маскували під справжній горіх, потім розвозили по місцях, які попередньо оговорювали з клієнтами. З Миколаєва чоловіки мали їхати далі - у Нову Одесу, проте їхнім планам завадили правоохоронці.

У ході слідчо-оперативних заходів з’ясувалось, що ділки співпрацювали з 18-річною дівчиною, яка й постачала їм товар для подальшого збуту, а вона отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини партіями через інтернет.

Спільницю викрили оперативники разом із співробітниками роти поліції особливого призначення 8 вересня у Миколаєві. Під час проведення слідчих дій стало відомо про квартиру-склад у Заводському районі міста, яку вона спеціально винаймала для зберігання наркотиків.

Після обшуку у домоволодінні дівчина добровільно із правоохоронцями прийшла у поштове відділення за замовленням та отримала посилку із рекламними наклейками та пакетами для фасування, а також іншими наркоречовинами, а амфетамін знаходився прямо у банці з фарбою.

Фото: виявлені наркотики (npu.gov.ua)

Наразі двох фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України, стосовно дівчини тривають процесуальні дії. Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів". Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Одесі співробітники прокуратури затримали 5 осіб, які займалися наркобізнесом на території міста.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькому вилучили партію наркотиків майже на 2 мільйони гривень.