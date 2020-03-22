У Миколаєві двоє поліцейських влаштували стрілянину на вулиці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поранений чоловік госпіталізований

У Миколаєві ввечері 21 березня двоє поліцейських влаштували стрілянину, унаслідок якої тілесні ушкодження отримав 32-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Поранення у ногу та у бік, попередньо, із травматичної зброї нанесли двоє чоловіків, з яким у потерпілого стався конфлікт на вулиці у дворі багатоповерхівки, де в гостях у родича знаходився постраждалий чоловік. Родич у вікно побачив бійку на вулиці та викликав поліцію. Постраждалий доставлений до медичного закладу.

Учасниками конфлікту виявились двоє працівників поліції. Наразі за рішенням начальника ГУНП розпочато службове розслідування. На час розслідування поліцейські відсторонені від службових обов’язків. Також відсторонений керівник їхнього підрозділу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, призначений ряд відповідних експертиз. Триває слідство.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі правоохоронці затримали співробітника одного з відділів поліції, який на роботі обстріляв з пістолета свого колегу, а потім зі своїм керівництвом видавали інцидент як суїцид.

РБК-Україна писало, що у Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет.