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В Николаеве двое полицейских устроили стрельбу на улице

Новости » Происшествия     22.03.2020 - 01:27
В Николаеве двое полицейских устроили стрельбу на улице
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Раненый мужчина госпитализирован

В Николаеве вечером 21 марта двое полицейских устроили стрельбу, в результате которой телесные повреждения получил 32-летний местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.

Ранения в ногу и в живот, предварительно, из травматического оружия нанесли двое мужчин, с которым у потерпевшего произошел конфликт на улице во дворе многоэтажки, где в гостях у родственника находился пострадавший мужчина. Родственник в окно увидел драку на улице и вызвал полицию. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

Участниками конфликта оказались двое сотрудников полиции. Сейчас по решению начальника ГУНП начато служебное расследование. На время расследования полицейские отстранены от служебных обязанностей. Также отстранен руководитель их подразделения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд соответствующих экспертиз. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители задержали сотрудника одного из отделов полиции, который на работе обстрелял из пистолета своего коллегу, а потом со своим руководством выдавали инцидент как суицид.

РБК-Украина писало, что в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пистолета на входе в супермаркет.

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