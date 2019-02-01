У Миколаєві 53 школи закривають на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Всього в місті 71 середній навчальний заклад

У Миколаєві 53 навчальні заклади середньої освіти з понеділка 4 лютого не працюватимуть через карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міськради Миколаєва.

Як зазначається, у 12 школах та ліцеї з 4 лютого оголосять карантин через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Це стосується шкіл №12, 13, 17, 32, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 60, 65 та класичного ліцею.

Крім того, продовжено призупинення освітнього процесу в закладах середньої освіти №1, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 61, 64, гімназіях 2, 3, 4, 41, муніципальному колегіумі, економічних ліцеях №1, 2, Академії дитячої творчості.

Зазначимо, всього в Миколаєві 71 середній навчальний заклад.

Нагадаємо, у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип 29 січня призупинили навчальний процес у 14 школах Миколаєва. Пізніше на карантин закрили ще 10 шкіл.

РБК-Україна писало, профільна комісія прийняла рішення про закриття на карантин у Івано-Франківську 42 шкіл.