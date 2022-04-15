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У Миколаєва окупанти влучили ракетою у відділення "Нової пошти": є поранені

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Миколаїв, П'ятниця 15 квітня 2022 19:24
У Миколаєва окупанти влучили ракетою у відділення "Нової пошти": є поранені У Миколаєві влучили ракетою в нову пошту (nova.poshta)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти влучили ракетою у відділення "Нової пошти" у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Зазначається, що відділення повністю зруйновано.

Внаслідок обстрілу 3 місцевих жителів отримали поранення.

"Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення Нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми Новою поштою передаємо снаряди? Залякування?", - написав Кім.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській ОВА не бачать загрози прориву окупантів через Вознесенськ до Одеси.

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