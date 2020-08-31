Миколаїв на час карантину частково скасував пільговий проїзд

На час карантину в Україні додатково до обмежень у Миколаївській області обласний центр частково скасував пільговий проїзд у громадському транспорті. Пільговиків не будуть возити безкоштовно в будні з 07:00 до 10:00.

Про це йдеться в повідомленні КП "Миколаївелектротранс" у Facebook.

Повідомляється, що на підставі рішення виконкому Миколаївської міської ради з 1 вересня скасовано безкоштовний проїзд пільгових категорій з 07:00 до 10:00. Обмеження не поширюються на вихідні та святкові дні.

Крім того, безкоштовно і без обмежень за тимчасовими інтервалами продовжать возити:

учасників бойових дій;

співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців;

пенсіонерів, які працюють в установах соцзахисту;

учнів.

Також на сайті міської ради зазначено, що Миколаїв відмовився від проведення концерту на день міста 12 вересня.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Миколаївська область посилила карантин, хоча знаходиться в "зеленій зоні". Проте в регіоні в останні дні зростає захворюваність на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях дистанційне навчання буде до 14 вересня у зв'язку з попаданням регіону до "червоної зони".

А Ивано-Франківськ продовжив шкільні канікули на два тижні.