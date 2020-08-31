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Миколаївська область посилила карантин попри "зелену зону"

Миколаїв, Понеділок 31 серпня 2020 18:19
Миколаївська область посилила карантин попри "зелену зону"
Фото: карантин посилили в Миколаївській області (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Миколаївська область, яка знаходиться в "зеленій зоні" карантинних обмежень, посилила карантин. В області заборонені концерти, дискотеки і робота нічних клубів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила додатково до обмежень "зеленої зони" заборонити:

  • концерти (крім закладів культури, для яких концертна діяльність протягом року була основним видом діяльності);
  • дискотеки;
  • роботу нічних клубів;
  • роботу закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.).

"Таке рішення прийнято у зв'язку з швидкими темпами приросту захворюваності на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В ОДА наголошують, що на сьогодні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 40,14 (при допустимому базовому рівні не більше 40).

Нагадаємо, сьогодні Івано-Франківськ продовжив шкільні канікули через карантин. Канікули продовжили як мінімум до 11 вересня.

Крім того, в Києві оцінили можливість попадання до "помаранчевої зони" карантину - це може статися, якщо не будуть стримувати спалахи коронавірусу.

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