Миколаїв залишається під контролем України, - голова ОДА

Станом на вечір 26 лютого Миколаїв залишається під контролем України. Українські військові забрали озброєння з бронетранспортера противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За його словами, бійці знайшли російський БТР з озброєнням, намагалися його забрати, але той не заводиться. У підсумку вирішили зняти з нього кулемет з боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні йдуть активні бої за Миколаїв, в місті все частіше лунають вибухи і постріли.

Також повідомлялося, що російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Але місто не втрачено, оскільки територіальна оборона дала бій.