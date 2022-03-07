Миколаїв обстріляли зі "Смерчів". Місто частково без тепла і електрики

Повідомляється, що вранці житлові масиви Миколаєва обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч". В результаті сталося п'ять пожеж в житловому секторі і на підприємстві "Зоря"-"Машпроект".

Рятувальники уточнюють масштаб руйнувань і попереджають, що в житловому секторі знаходять багато снарядів, що не розірвалися.

Як пишуть місцеві ЗМІ, зруйновано будинки на вулиці Вокзальній і гуртожиток на вулиці Космонавтів, кілька пожеж в житлових будинках виникло в мікрорайоні Кульбакіно. На одній з вулиць снаряд влучив у газову трубу.

Частина міста залишилася без тепла, припинена робота котелень:

вул. Безіменна, 91 (15 житлових будинків вже на циркуляції);

вул. Новозаводська, 48 (97 житлових будинків);

вул. Знам'янська, 2 (29 житлових будинків);

вул. Космонавтів, 43 (інфекційна лікарня).

Також з деяких районів надходять повідомлення про відсутність електрики.