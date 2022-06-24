Миколаїв та область знову під російськими ударами: що відомо

Що відомо на цей момент

"Вранці російські війська обстріляли Миколаїв та передмістя", - розповіли виданню очевидці.

Також, за інформацією місцевих ЗМІ, вранці місто прокинулося від гучних вибухів.

"Місто перебуває під ворожим обстрілом. У соціальних мережах пишуть про запуск ракет із боку моря", - пише "Новини-N".

При цьому у Telegram-каналах также масово повідомляли про запуск ракет із боку моря.

Фото: Миколаїв та область знову під російськими ударами (РБК-Україна)

Повітряна тривога

Зазначимо, що саме в цей час (близько 07:000) у місті була оголошена повітряна тривога. Але вже станом 07:37 її скасували.

Обстріли Миколаєва

Додамо, що росіяни атакують ракетами Миколаїв вже котрий день підряд. Так, вчора ворог випустив по місту три крилаті ракети, через що були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

До того, раніше через атаки окупантів, загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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