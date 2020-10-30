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Миколаїв відкриває спортклуби, ресторани та кафе

Автор: Андрій Козловський

У Миколаєві скасували заборону на роботу бізнесу в умовах "червоної" епідемічної зони. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.

Як повідомляється, заклади культури, спортклуби, кафе та ресторани можуть працювати, але мають дотримуватися відповідних карантинних правил, встановлених для інших рівнів епідемічної зони (зеленої, жовтої, помаранчевої).

У свою чергу, голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік на своїй сторінці в Facebook закликав громадян дотримуватись усіх карантинних вимог, щоб посилення карантину не запровадили повторно.

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"Як і обіцяв на зустрічі з бізнесом Миколаєва та області, надав підтримку в роботі. Дякуємо всім, хто підставив нам плече у вирішенні цього непростого питання, щоб бізнес міста Миколаєва та області працював, і люди могли заробляти та годувати свої сім'ї в непростий для всіх час", - написав Стаднік.

Зазначимо, у Миколаєві мешканці вийшли на мітинг проти заборони їм працювати. Після цього місцева влада звернулася до Державної комісії ТЕБ та НС України з проханням дозволити бізнесу працювати.

Нагадаємо, сьогодні Державна комісія ТЕБ та НС оновила зони карантину в Україні. У Миколаєві встановлено червоний рівень карантинної безпеки, а в містах Вознесенськ, Очаків, Первомайськ, Южноукраїнськ та у всіх районах області - помаранчевий.

Крім того, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 8 312 заражень за добу.

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