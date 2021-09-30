"Ніякої новини не озвучив". Кулеба про заяву Орбана щодо блокування вступу України в НАТО
У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Угорщини, щодо блокування вступу України в НАТО. В МЗС вважають, що така позиція їх не дивує і вони готові до розв'язання питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Ніякої новини Орбан не озвучив. Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішене у прив'язці до комплексного вирішення питання з угорською нацменшиною в Україні, а це не простий вузол, його треба розв'язувати один завиток за іншим...", - зазначив Кулеба.
Він наголосив, що МЗС виступає за дружбу та співробітництво з Угорщиною, але в крайньому разі Україна готова "дати удар у відповідь".
"Ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами, це частина великої політичної баталії, але принципово ми готові дружити, але якщо хтось робитиме щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає і буде бити по нас, ми будемо завжди бити у відповідь. Дипломатично, безумовно", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили, що Україна не має права втручатися в енергетичну політику країни, а Будапешт продовжить блокувати вступ України до НАТО.
Додамо, Угорщина і Росія 27 вересня підписали контракт про постачання газу в обхід України.
Після чого українська сторона розкритикувала Будапешт за нову угоду з Москвою.