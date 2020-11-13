Ніякого транзиту влади: Лукашенко виключає можливість наступників

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не допустить транзиту влади. Він також виключає можливість наступників глави держави.

Слова Лукашенка приводить Telegram-канал "Пул першого".

"Ніякого транзиту влади! Ніяких наступників. Кого народ обере - так і буде. Я поклявся. Я пообіцяв, що буде так, як вирішить білоруський народ", - зазначено в повідомленні.

Крім того, глава Білорусі раніше запевнив, що не має наміру передати владу своїм синам.

Відзначимо, раніше Лукашенко назвав події останніх місяців у країні спробою неконституційного перевороту. Він вважає, що в Білорусі немає революції.

Як писало РБК-Україна, депутат нижньої палати парламенту Білорусі Марія Василевич анонсувала підготовку змін до закону "Про громадянство республіки Білорусь", якими передбачать нові можливості для позбавлення білоруського громадянства.

Нагадаємо, опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що протести в Білорусі можуть перейти до партизанської форми. Причиною цього є насильство стосовно учасників масових акцій.