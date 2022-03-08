Жодних ультиматумів. Україна не відмовлятиметься від своїх територій, - Слуга народу

"Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим", - пише пресслужба.

Як відзначає партія, сьогодні їй доводиться тверезо дивитися на реальність. Попри те, що Україна не віддаватиме свої землі - важливо визначитись, яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях в межах цілісної держави.

"Зрозуміло, що ми не будемо цього робити. Але нам треба буде визначитись – яким чином буде врегульоване життя людей на цих територіях у межах нашої цілісної держави. Саме про це говорив Президент Зеленський, відповідаючи на питання американського журналіста", - додає пресслужба.