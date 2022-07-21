Жодних підстав для паніки: НБУ готовий захистити гривню від курсових коливань

У Національному банку не бачать жодних причин для паніки через підвищення офіційного курсу на 25% до 36,6 гривень за долар. НБУ готовий вжити заходів для курсової стабільності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Юрія Гелетія на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Наша політика буде послідовною. Ми залишаємося в Національному банку на варті курсової стабільності, я хотів в би на цьому наголосити, що ми готові застосовувати додаткові заходи для зниження курсових коливань та захисту міжнародних резервів", - сказав він, не уточнивши, які це можуть буди заходи.
Як зазначив Гелетій, в останні місяці НБУ вжив додаткових заходів для посилення конкуренції на готівковому валютному ринку.
За його словами, в останні місяці курс коливався о обидва боки.
"Такі коливання, не виключено, що триватимуть. Але жодних підстав для паніки немає", - додав Гелетій.
Водночас він заявив, що зараз ще немає передумов для повернення для ринкового курсоутворення на міжбанківському ринку.
Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар. Курс, як і раніше залишається фіксованим.
У НБУ вважають, що цей крок призведе до зростання споживчих цін на 2-3%.