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Ніяких більше паперів: Зеленський заявив про незворотність процесу діджиталізації

Київ, Понеділок 05 жовтня 2020 13:37
Ніяких більше паперів: Зеленський заявив про незворотність процесу діджиталізації
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив про незворотність процесу діджиталізації. Він запевнив, що з 2021 року жодна держустанова не зможе вимагати від українців документи у паперовому вигляді.

Про це він сказав у ході саміту "Дія".

"2020 рік стане початком ери paper less. Це означає - ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українця жодних папірців чи довідок для надання тих чи інших державних послуг", - заявив Зеленський.

Він додав, що користувачів електронного додатку "Дія" уже 5 мільйонів, і процес діджиталізації - незворотній.

Нагадаємо, на початку зими український уряд і Європейський союз підписали нову програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро.

Як писало РБК-Україна, з 30 квітня в Україні стартував пілотний проект з переведення кримінальних проваджень в електронний формат.

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