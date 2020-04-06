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Кримінальні провадження в Україні переводять в електронний формат

Новини » Телеком & IT     06.04.2020 - 13:42
Кримінальні провадження в Україні переводять в електронний формат
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Запуск системи eCase відбудеться 30 квітня

З 30 квітня в Україні стартує пілотний проект з переведення кримінальних проваджень в електронний формат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що 30 квітня 2020 запустять пілотний проект системи електронного кримінального провадження eCase. Першими її перевірять антикорупційні органи - Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд.

Пілот передбачає інтеграцію eCase з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системами судових органів.

Повна автоматизація на сьогодні "паперових" дій дає переваги для всіх учасників кримінального процесу. Прокуратура контролюватиме хід розслідування і здійснювати процесуальне керівництво у режимі on-line.

Слідство буде оперативно отримувати і мати можливість аналізувати всі необхідні дані, оскільки система оновлює всю інформацію на кожному етапі, планує time-management і календар завдань.

Свідки, підозрювані і їхні представники також будуть отримувати необхідні документи в електронному форматі. А судді будуть мати можливість доступу до системи навіть в умовах судового засідання для додаткового дослідження доказів і ключових позицій у провадженні.

Офіс генерального прокурора вже підготував відповідні зміни до законодавства, прийняття яких стане кроком на шляху до диджиталізації кримінального процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили портал державних послуг "Дія". На порталі вже можна отримати 27 державних послуг в режимі онлайн.

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