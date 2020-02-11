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ЄС виділить Україні 25 млн євро допомоги у сфері діджиталізації

Новини » Політика     11.02.2020 - 20:17
ЄС виділить Україні 25 млн євро допомоги у сфері діджиталізації
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кошти ЄС підуть на оцифровку 100% державних послуг до 2024 року

Український уряд та Європейський союз підписали нову програму підтримки електронного управління та цифрової економіки в Україні на 25 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, кошти виділені Міністерству цифрової трансформації в підтримку проектів по цифровізації. Зокрема, Україна планує реалізувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Мета нашого уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року. А вже у 2020 році - перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 6 лютого в Україні запустили мобільний додаток "Дія", в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді і в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. На першому етапі у додатку доступні водійські права і техпаспорт.

Крім цього повідомлялося, що до кінця року планується запуск 50 онлайн-послуг. Будуть запущені найбільш затребувані послуги в електронному форматі.

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