"Никто не хочет мира больше, чем Украина". G7 сделала заявление после встречи: главное

Отметим, что заседание лидеров G7 прошло на фоне массированных ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине.

"Мы решительно осуждаем эти нападения и напоминаем, что неизбирательные нападения на невиновное гражданское население являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности президента Путина и виновных", - говорится в заявлении.

Кроме того, G7 решительно осудило незаконную попытку аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Автономной Республики Крым и Севастополь. Лидеры страны отметили, что никогда не признают эту незаконную аннексию или фиктивные референдумы, которые Россия использует для ее оправдания.

"Россия грубо нарушила принципы, закрепленные в Уставе ООН. Они не могут и не дают России легитимных оснований для изменения границ Украины. Мы призываем все страны однозначно отвергнуть эти нарушения международного права и требуем от России прекратить все военные действия и немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику из Украины", - говорится в заявлении.

Лидеры "Группы семи" отметили, что будут продолжать вводить дополнительные санкции на Россию, включая физических и юридических лиц - внутри и за пределами России - оказывающих политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам страны-агрессора изменить статус территории Украины.

G7 осудило умышленные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию и безответственную ядерную риторику, ставящую под угрозу глобальный мир и безопасность.

"Мы подтверждаем, что любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия", - говорится в заявлении.

Лидеры стран осуждают действия России на Запорожской АЭС и давление, оказываемое на персонал объекта. Так, G7 будем считать Россию ответственной за любой инцидент, вызванный их действиями.

В своем заявлении "Группа семи" упомянула и о Беларуси. Лидеры стран призвали белорусские власти прекратить содействие российской захватнической войне, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию Беларуси и оказывая поддержку российским военным.

"Объявление о создании совместной военной группировки с Россией является последним примером соучастия белорусского режима с Россией. Мы снова призываем режим Лукашенко полностью придерживаться своих обязательств по международному праву", - говорится в заявлении.

G7 будет продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку и будет твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Они также стремятся поддерживать Украину в обеспечении готовности к зиме.

"Ни одна страна не хочет мира больше, чем Украина, народ которой потерпел смерть, перемещение и бесчисленные зверства в результате российской агрессии", - сказано в заявлении.

"Группа семи" отметила, что справедливый мир должен включать следующие элементы: