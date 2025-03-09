Никто не был жестче к России, чем я, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Он подчеркнул, что остановил важные экономические проекты Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
Журналист спросил Трампа, есть ли еще что-то, что он хочет сказать тем критикам, которые утверждают, что он выбрал сторону в войне между Украиной и Россией, и что эта сторона - Россия. Он напомнил, что ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и имел с ним конфликт.
"Никто не был более жестким в отношении России, чем Дональд Трамп. Никто. И они это знают. Просто посмотрите на те вещи, о которых я только что вам рассказал. Газопровод. Я его остановил. Это самый большой проект, который они когда-либо делали - газопровод Nord Stream 2. О нем никто даже не слышал, пока я не пришел", - подчеркнул президент США.
Трамп пояснил, что Россия строила газопровод с намерением поставлять газ в Германию и другие страны Европы, и подчеркнул, что именно он остановил этот проект. По его словам, это было самое большое экономическое дело, которое Россия когда-либо имела, и он стал препятствием для его реализации.
По словам Трампа бывший президент Америки Джо Байден восстановил его.
"Байден пришел, на второй день он одобрил это. Он сказал: "Пусть идет дальше". Все было полностью остановлено. Только это одно дает вам всю картину. Нет, я был жестким, но в то же время я находил общий язык с (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным", - отметил глава США.
Трамп отметил, что ему удалось наладить взаимопонимание с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и президентом Китая Си Цзиньпином, но при этом он подчеркнул, что никто не был таким жестким к Китаю, как он.
Напомним, в ночь на 4 марта в СМИ стало известно, что президент Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после конфликта с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.
Речь шла, в частности, о том вооружении США, которое уже переправляли самолетами, кораблями и то, что было на территории Европы.
Кроме того, Соединенные Штаты сократили обмен разведданными, которые ВСУ могли бы использовать для атак по территории РФ. В то же время США продолжают делиться теми данными, которые могут помочь ВСУ защитить себя.
Кроме этого, сегодня NBC News написало, что Трамп не возобновит помощь Украине даже после подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме этого соглашения он хочет увидеть изменения в отношении Зеленского к мирным переговорам, в частности, готовность к территориальным уступкам.
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