Никто не был жестче к России, чем я, - Трамп

Журналист спросил Трампа, есть ли еще что-то, что он хочет сказать тем критикам, которые утверждают, что он выбрал сторону в войне между Украиной и Россией, и что эта сторона - Россия. Он напомнил, что ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и имел с ним конфликт.

"Никто не был более жестким в отношении России, чем Дональд Трамп. Никто. И они это знают. Просто посмотрите на те вещи, о которых я только что вам рассказал. Газопровод. Я его остановил. Это самый большой проект, который они когда-либо делали - газопровод Nord Stream 2. О нем никто даже не слышал, пока я не пришел", - подчеркнул президент США.

Трамп пояснил, что Россия строила газопровод с намерением поставлять газ в Германию и другие страны Европы, и подчеркнул, что именно он остановил этот проект. По его словам, это было самое большое экономическое дело, которое Россия когда-либо имела, и он стал препятствием для его реализации.

По словам Трампа бывший президент Америки Джо Байден восстановил его.

"Байден пришел, на второй день он одобрил это. Он сказал: "Пусть идет дальше". Все было полностью остановлено. Только это одно дает вам всю картину. Нет, я был жестким, но в то же время я находил общий язык с (российским диктатором Владимиром, - ред.) Путиным", - отметил глава США.

Трамп отметил, что ему удалось наладить взаимопонимание с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и президентом Китая Си Цзиньпином, но при этом он подчеркнул, что никто не был таким жестким к Китаю, как он.